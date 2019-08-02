Вашингтон, 2 августа, 2019, 14:14 — ИА Регнум. Разработчики из Thunder Lotus Game анонсировали свою новую «уютную игру про смерть» под названием Spiritfarer. Трейлер проекта появился на YouTube-канале студии 1 августа.

Игра Spiritfarer

Spiritfarer расскажет о Стелле — девочке, отправляющей души мёртвых в последний путь. Игрок сможет общаться с «гостями» Стеллы, заниматься различными ремёслами и изучать мир игры вместе со своими друзьями — проект предусматривает кооперативный режим. Релиз Spiritfarer запланирован на 2020 год.

Студия Thunder Lotus Games наиболее известна созданием игры Jotun — экшен-проекта, посвящённого скандинавской мифологии. Игрокам предстояло управлять могучей воительницей, которая сражается с йотунами — огромными мифическими существами.