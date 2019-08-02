Токио, 2 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Японская компания Toyota объявила стоимость хэтчбека Toyota Yaris 2020 модельного года. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Toyota.com Toyota Yaris

Стоит отметить, что Yaris в кузове «хэтчбек» будет стоить столько же, сколько в кузове «седан». Его начальная цена составит порядка 18 705 долларов (1 214 562 рублей) в комплектации LE. А в максимальной комплектации XLE — 19 705 долларов (1 279 307 рублей).

«Поскольку модификации LE и XLE имеют общие характеристики, нет никаких оснований оправдывать дифференцированное ценообразование», — сообщил представитель Toyota Захари Рид.

Однако стоит учитывать, что Yaris 2020 модельного года в кузове «седан» имеет также комплектацию L, стоимость которой составляет от 16 605 долларов за автомобиль с шестискоростной МКП и 17 705 долларов с «автоматом». А для хэтчбека такой комплектации не предусмотрено.

Напомним, что недавно японский автопроизводитель Toyota сообщил о планах по созданию нового кроссовера FT-4X на основе фирменного модульного шасси TNGA-C.

Читайте также: Toyota создаст новый кроссовер FT-4X — СМИ