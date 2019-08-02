Москва, 2 августа, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Россия настаивает на расследовании по факту атаки со стороны ВСУ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа, об этом заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

Сообщалось об атаке 1 августа, проведенной накануне со стороны ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

«Россия как посредник в урегулировании конфликта настаивает на расследовании инцидента и действенных мерах со стороны командования ВСУ, направленных на то, чтобы не допускать впредь обострения ситуации на линии соприкосновения», — заявил Грызлов.

Он призвал Украину добиваться от подконтрольных им подразделений строгого соблюдения перемирия.

По сути, происшедшее стало грубым нарушением действующего соглашения о режиме прекращения огня, поскольку боевое применение БПЛА является спланированным сугубо наступательным действием, подчеркнул Грызлов.

Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика также требует от Киева провести разбирательство из-за применения украинскими силовиками ударного беспилотника и наказать виновных, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

С 21 июля в Донбассе должно было начаться перемирие, однако его постигла та же участь, что и все предыдущие «перемирия».