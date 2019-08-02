Исламабад, 2 августа, 2019, 14:04 — ИА Регнум. 1 августа состоялся телефонный разговор между премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммадом Бин Салманом.

Insaf.pk Имран Хан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn со ссылкой на официальное «Радио Пакистана» Имран Хан выразил соболезнования по случаю кончины дяди наследного принца, брата короля Саудовской Аравии Бандара ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. В ходе телефонного разговора премьер-министр Пакистана заявил, что развитие отношений с Саудовской Аравией — это приоритет для Исламабада. Он также заявил, что надеется на расширение инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Правительство Имрана Хана укрепляет связи со странами Персидского залива, в особенности с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. В феврале 2019 года Мухаммад Бин Салман совершил официальный визит в Пакистан, а ранее способствовал выделению крупного кредита для спасения пакистанской экономики.