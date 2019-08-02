Москва, 2 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. Нефть обвалилась 1 августа, после того как Дональд Трамп анонсировал введение 10-процентных пошлин на оставшийся китайский импорт стоимостью $300 миллиардов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

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«Американский президент не исключил, что тарифная ставка в дальнейшем может быть поднята — даже выше 25%. Такое решение тут же развеяло все надежды на торговое урегулирование между США и Китаем», — пояснил эксперт.

Резкий обвал нефть Brent вчера переписал техническую картину. Котировки обновили локальный минимум на уровне $61,29 за баррель, тем самым подтвердили сценарий дальнейшего снижения в рамках нисходящего коридора. Таким образом, ближайшая цель изменилась на $59,45 за баррель.

«При этом инвесторы игнорируют тот факт, что добыча нефти картелем ОПЕК в июле достигла минимума восьми лет, поскольку добровольное сокращение добычи крупнейшим экспортером Саудовской Аравией наложилось на эффект санкций США против Ирана и действия других стран-участниц картеля», — отметил Капустянский.

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