Исламабад, 2 августа, 2019, 13:50 — ИА Регнум. 1 августа международная правозащитная организация «Репортеры без границ» осудила слова премьер-министра Пакистана Имрана Хана об отсутствии ограничений свободы слова в стране.

Insaf.pk Имран Хан

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар заявил, что премьер-министр Пакистана «либо очень плохо информирован о ситуации, либо сознательно скрывает факты». По словам Делуара, глава правительства Пакистана должен сменить свое окружение, либо отказаться ото лжи. Генеральный секретарь организации также назвал слова Имрана Хана о свободе прессы в стране «насмешкой».

Ранее в ходе визита в США премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что сообщения о нарушении свободы слова в стране — это «шутка». Заявление главы правительства вызвало негативную реакцию у правозащитников как в Пакистане, так и за его пределами.