Екатеринбург, 2 августа, 2019, 12:52 — ИА Регнум. В Свердловской области синоптики продлили штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Гюстав Курбе. Порыв ветра. 1865

Непогода продлится до 3 августа. Ожидаются обильные ливни и ветер 20 км в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области было объявлено штормовое предупреждение на 1 и 2 августа. В регионе идут сильные ливни, также сообщалось о возможности осадков в виде града.

Напомним, что из-за обильных осадков сохраняется вероятность паводка. В первую очередь это касается рек, расположенных на северо-западе Свердловской области.