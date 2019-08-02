Москва, 2 августа, 2019, 12:49 — ИА Регнум. Мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности — приемлемый и потому весьма вероятный вариант на ближайшие годы как для России, так и для США, отметил в пятницу, 2 августа, военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян, комментируя инициативу российской стороны.

Archives.gov Ракеты средней дальности

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Россия предложила США и НАТО «по аналогии с РФ» объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности.

«Введение моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (максимальная дальность пуска от 500 до 5500 км) является лучшим решением в сложившейся ситуации. По сути, у американской стороны пока нет ракеты наземного базирования с такими характеристиками, но довольно скоро в строю окажется сухопутный вариант крылатой ракеты Tomahawk.

Размещение дозвуковых крылатых ракет на территории Европы мало что поменяет в раскладе сил для США, так как они обладают тысячами Tomahawk морского базирования, а вот Россия в таком случае сможет нарастить свои возможности и поставит под удар американские базы в регионе.

Исходя из этого, до появления американской баллистической ракеты средней дальности (это вряд ли случится раньше, чем через 4−5 лет) де-факто мораторий — вполне предсказуемый сценарий. А вот что будет дальше, будет зависеть от уровня российско-американских отношений, а также отношений России и европейских стран — членов НАТО», — отметил Леонид Нерсисян.