Кабул, 2 августа, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что вывод войск США из Афганистана будет осуществлен в кратчайшие сроки.

Dvidshub.net Американцы в Афганистане

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Дональд Трамп сделал это заявление в интервью одному из американских каналов.

Дональд Трамп заявил, что США продолжат осуществлять вывод войск из Афганистана. Он добавил, что сейчас Вашингтон ведет активные переговоры по поводу заключения соглашения с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент США надеется, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео опроверг информацию о выводе войск США до президентских выборов 2020 года, добавив, что не существует какого-либо конкретного срока окончания американской миссии в Афганистане.

На данный момент представители США, возглавляемые специальным представителем США по процессу национального примирения в Афганистане Залмаем Халилзадом, ведут активные переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с целью достичь договоренностей по политическому урегулированию конфликта в Афганистане.