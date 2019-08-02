Новосибирск, 2 августа, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Суд отклонил иск незарегистрированного кандидата на пост мэра Новосибирска Алексея Южанина к избирательной комиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Как рассказал сам Южанин изданию «ВашГород.ру», решение суда он получит сегодня, 2 августа. После чего вместе с юристами подготовит аппеляцию.

«Подадим её в понедельник в Новосибирский областной суд. Все основания для этого у нас есть», — считает Южанин.

Он отметил, что в избиркоме уже делают акцент не на том, что в протоколе нет даты рождения и места жительства, а на том, что нет формулировки о выдвижении кандидата на должность.

Как сообщало ИА REGNUM, избирком отказал главе крестьянско-фермерского хозяйства Алексею Южанину («Партия социальных реформ — Прибыль от природных ресурсов — народу») в регистрации на выборах мэра Новосибирска. Южанин решил обжаловать это решение в суде.

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Также он объявил голодовку и выходил на одиночные пикеты.

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