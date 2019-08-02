Пекин, 2 августа, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Китайская мобильная платформа заказа такси Didi Chuxing объединилась с British Petroleum (BP) для создания совместного предприятия по разработке и обслуживанию станций зарядки электромобилей в Китае, сообщает 1 августа агентство Сниьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В настоящее время первая станция зарядки BP была построена в южной китайском городе Гуанчжоу в рамках пилотного проекта сотрудничества с Didi. После создания совместного предприятия, строительство и эксплуатация станций зарядки только ускорится, сообщили в китайской компании.

«Будучи крупнейшим рынком электромобилей в мире, Китай предлагает экстраординарные возможности развития инновационного бизнеса, и мы полагаем, что данное сотрудничество станет идеальным для столь быстро эволюционирующей сферы», — заявил директор даунстрим подразделения BP Туфан Эргинбилджик.

Отметим, что китайская компания Didi Chuxing работает по собственным брендом в Китае, Мексике, Австралии и Японии. Она также приобрела 99 ведущих бразильских компаний такси в январе 2018 года. Глобальная инвестиционная и партнерская сеть DiDi включает семь крупных международных игроков и покрывает более 1000 городов и покрывает более 80% населения мира.