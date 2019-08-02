Нью-Дели, 2 августа, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Министр торговли и промышленности Индии ПиюшГоял заявил журналистам, что экспорт сыграет ключевую роль в достижении поставленной правительством цели увеличить размер экономики страны до 5 триллионов долларов в ближайшие несколько лет. По его мнению, для достижения этой цели экспорт товаров и услуг должен увеличиться до 1 триллиона долларов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он также призвал крупных национальных производителей предоставить правительству страны данные об издержках, которые ограничивают объемы экспорта. К ним относят стоимость угля, электричества, а также отчисления по роялти.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», подобная информация поможет министерству обозначить и решить проблемы, прямо или косвенно влияющие на объем экспорта страны.

«Министерство работает над тем, чтобы сделать экспортные продукты Индии конкурентоспособными. Также, мы направим усилия, чтобы упростить правила получения экспортного кредита», — заявил министр торговли и промышленности.