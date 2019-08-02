Нью-Дели, 2 августа, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Госсекретарь США МайкПомпео заявил, что Америка «усердно работает» с правительством Индии для обеспечения экономического роста южноазиатской страны. «Мы усердно работаем с правительством, чтобы предоставить возможности для развития экономики», — заявил он.

Sk.usembassy.gov Майкл Помпео

По его мнению, развитие двусторонних отношений должно происходить в рамках стратегии администрации ДональдаТрампа по Индо-Тихоокеанскому региону. Данные заявления госсекретаря США прозвучали спустя несколько недель после того, как делегация торговых представителей провела в Индии переговоры по широкому кругу вопросов, касающихся двусторонних тарифов и налогообложения.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», США намерены создать экономически обоюдовыгодную коалицию с Индией.

Ранее, посол Индии в США ХаршВардханШрингла отмечал, что, несмотря на существование некоторых противоречий, в 2018 году товарооборот между странами вырос до 142 миллиардов долларов. При этом ожидается, что к 2025 году он достигнет уровня 238 миллиардов долларов.