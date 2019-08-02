Калуга, 2 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. «Ростелеком» выиграл девять электронных аукционов Минкомсвязи РФ на реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе на сумму более 2,43 млрд рублей. Заключены госконтракты на создание телекоммуникационной инфраструктуры в Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Смоленской и Тульской областях. Об этом 2 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Калужского филиала компании Татьяна Рожковская.

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С 2019 по 2021 годы цифровой провайдер в Калужском регионе подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 83 социальных объекта, всего в ЦФО — 4 тыс. 858.

«Ранее в рамках госконтрактов компания подключила к высокоскоростной инфокоммуникационной сети более 2000 объектов. В их число вошли школы и школы-интернаты, библиотеки, поликлиники, больницы и фельдшерско-акушерские пункты, детские сады, организации дополнительного образования, МФЦ, центры занятости населения и другие объекты», — сказал министр цифрового развития Калужской области Александр Архангельский.

В ближайшие два с половиной года «Ростелеком» будет заниматься подготовкой инфраструктуры для реализации национальной программы «Цифровая экономика» в девяти регионах Центра России. За это время планируется обеспечить доступ к телекоммуникационным услугам важных социально значимых объектов.