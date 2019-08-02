Трускавец, Украина, 2 августа, 2019, 12:51 — ИА Регнум. Слухи об отставке главы офиса президента Украины Андрея Богдана могли быть тестом отношения общества к изменению должности чиновника, заявила будущий депутат Верховной рады Ольга Василевская-Смаглюк в кулуарах интенсива для депутатов партии «Слуга народа», который проходит в Трускавце, сообщил 2 августа телеканал 112.ua.

Gov.ua Владимир Зеленский и Андрей Богдан

«Возможно, это была проверка отношения общества к возможному уходу в отставку или к повышению, например, на должность генерального прокурора», — рассказала она журналистам.

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По мнению будущего депутата, информация об уходе была «элементом троллинга». Она отметила, что в партии «Слуга народа» не поняли что происходит, но знают, что Богдан — человек с чувством юмора.

Ранее в СМИ появилась информация, якобы глава офиса президента Украины подал в отставку, поскольку его пребывание на данной должности неприемлемо для США. Позже заместитель Андрея Богдана назвал информацию «чепухой».