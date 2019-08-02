Москва, 2 августа, 2019, 12:37 — ИА Регнум. Призывы на несанкционированный митинг 3 августа оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы безответственны. Об этом 2 августа заявила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии, передаёт Интерфакс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

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Памфилова осудила кандидатов, которые продолжают призывать людей выходить на незаконные несанкционированные митинги.

По её мнению, ответственность политика заключается в том, чтобы, в первую очередь, думать о людях, а не ради своих интересов подставлять под удар людей.

«Это безответственно. Особенно в отношении молодых людей, что взгляды еще не устоялись», — подчеркнула глава ЦИК.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга согласны 61% жителей Москвы. Среди жителей России одобряют действия московских властей 69%. Т

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