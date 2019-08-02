Нью-Дели, 2 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии НарендраМоди призвал индийских военных провести ускоренную модернизацию армии в связи с тем, что на страну оказывается давление в вопросе национальной безопасности. Политик отметил, что обеспечение состава современными винтовками, артиллерийскими орудиями и истребителями является первоочередной задачей правительства.

(сс) Narendra Modi Премьер-министр Индии Нарендра Моди

Помимо этого, по словам Моди, существует также необходимость увеличить долю в годовом бюджете на оборону, которая тратится на перевооружение военнослужащих. В настоящее время она составляет примерно 25%.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в этой связи, премьер-министр высоко оценил тот факт, что недавно была введена в эксплуатацию первая индийская атомная подводная лодка INS Arihant. Кроме того, особое внимание было уделено успешному испытанию противоспутниковой ракеты в марте 2019 года.

«Характер войны быстро меняется, космос и киберпространство становятся новыми местами сражений. Правительство продолжит демонстрировать свою приверженность обеспечению национальной безопасности», — добавил он.