Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 12:37 — ИА Регнум. У Петербурга появится кадровый резерв из сотни молодых управленцев. Об этом сообщила 2 августа глава городского комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Юлия Аблец, передает корреспондент ИА REGNUM.

Лидерыроссии.рф Юлия Аблец

Резерв будет сформирован по итогам конкурса «Мой город — мои возможности». Сейчас в Петербурге проходит полуфинал, куда попали около 400 человек, отсеянных после рассмотрения 35 тыс. заявок. Имена 250 финалистов объявят в воскресенье, 4 августа. Финал конкурса пройдет в рамках форума «Выше крыши» с 21 по 24 августа.

По итогам будут выбраны 30 победителей и «100 лучших». Все они будут зачислены в резерв управленческих кадров Петербурга.

«Это та скамейка запасных, которая в первую очередь будет использована при назначении на управленческие позиции. Важно отметиь, что конкурс — это не столько про назначения конкретные, сколько про возможность оказаться в пуле», — подчеркнула Аблец.

Она сообщила, что у нее и ее коллег «есть желание усилить подразделение новыми молодыми управленцами». Так, в ее комитете есть вакансия начальника отдела, которую Аблец рассчитывает закрыть с помощью одного из победителей конкурса.

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Проект «Мой город — мои возможности» искал талантливых и перспективных руководителей. Участие в конкурсе могли принять граждане в возрасте от 20 до 55 лет с опытом управления. Было подано более 35 тыс. заявок. Поучаствовать решили руководители из 83 регионов России и 9 иностранных государств. Конкурс дает финалистам шанс войти в кадровый резерв Петербурга, стать участником программы наставничества, пройти стажировку в органах госвласти, МСУ и компаниях-партнерах.