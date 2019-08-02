Копенгаген, 2 августа, 2019, 13:44 — ИА Регнум. После официального согласия Белого дома принять приглашение королевы Дании Маргреты II и объявления о том, что президент США Дональд Трамп посетит Данию в начале сентября, датской полиции была поставлена сложнейшая задача по обеспечению безопасности — считают датские СМИ.

(сс) MasterPhoto-DK Полиция Дании

Отмечается, что хотя это нельзя сравнивать по затрачиваемым ресурсам с даже такими рутинными делами, как охрана границы, данная задача все же требует всеобъемлющей координации и поддержания контактов между задействованными датскими и американскими службами. В качестве примеров того, что датской полиции еще стоит проработать, упоминаются: оценка безопасности маршрутов и программы визита в целом; оценка потенциальных угроз, которая будет разрабатываться датской разведывательной службой (Politiets Efterretningstjeneste); проведение встреч со спецслужбами США; формирование самого полицейского корпуса, который будет нести ответственность за обеспечение безопасности — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Ранее стало известно, что Белый дом дал согласился организовать государственный визит Дональда Трампа в Данию в период 2−3 сентября. Президент США отправиться в Данию сразу после участия в торжественном мероприятии в Польше.