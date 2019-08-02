Копенгаген, 2 августа, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Датские политические партии и организации считают, что в ходе предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Данию правительство должно оказать давление на главу Белого дома, в том числе в вопросах, связанных с защитой окружающей среды.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так, представитель «Радикалов» по внешнеполитическим вопросам Мартин Лидегор заявил: «Климат должен стать темой номер один в повестке дня на встрече с Трампом, поскольку к настоящему моменту США, откровенно говоря, испортили себе репутацию. Американцы вышли из Парижского соглашения от 2015 года; прекратили процесс сокращения выбросов в своей стране. Наша задача — убедить президента в том, что правильней будет проводить прямо противоположную политику». Такого же мнения придерживается представитель партии Venstre Микаэль Оструп Йенсен, отметивший, что важно хотя бы заставить Трампа признать, что США должны внести весомый вклад в защиту окружающей среды — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Претензии и предварительные темы для дискуссий высказывали и другие деятели из различных организаций. Например, заместитель директора Dansk Industri Петер Тагесен призвал донести до президента мысль о том, что США и ЕС должны способствовать развитию двусторонней торговли, а не подрывать её введением пошлин и тарифов. Представитель Amnesty Danmark Дан Хиндсгаул заявил, что Дания должна призвать США остановить поставки оружия в Королевство Саудовская Аравия в условиях длительной войны в Йемене, которая привела к немыслимым человеческим жертвам.