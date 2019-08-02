Гватемала, 2 августа, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Верховный суд Гватемалы отклонил требование лишить президента Джимми Моралеса неприкосновенности в связи с закупкой двух самолётов Pampa III аргентинского производства. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Presidencia El Salvador Джимми Моралес

Несмотря на доказательства, представленные организацией «Гражданское действие», суд также вынес решение в пользу министра обороны Мигеля Ральды, тоже участвовавшего в закулисных переговорах о покупке аргентинской военной техники. Кроме того, Суд поддержал министра финансов Виктора Мартинеса.

Требование же привлечь чиновников к ответственности он счёл преследующим политические цели и содержащим заведомо ложную информацию.