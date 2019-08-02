Иваново, 2 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. День воздушно-десантных войск в Ивановской области открылся митингом у штаба 98-й гвардейской Свирской Краснознаменной ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии. Как сообщила пресс-служба правительства, в мероприятиях 2 августа участвует губернатор Станислав Воскресенский. Глава региона вместе с военнослужащими, ветеранами ВДВ, руководством регионального «Союза десантников» возложил цветы к памятнику Герою Советского Союза генералу армии Василию Маргелову.

Пресс-служба правительства Ивановской области. Фото Дмитрия Рыжакова Митинг в Иваново

«За свою недолгую историю — 89 лет — воздушно-десантные войска на деле показали, что они способны и готовы отстаивать национальные интересы Российской Федерации в любых условиях и обстановке», — поздравил десантников командир 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Николай Чобан.

На территории Ивановской области дислоцируется 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия. В мае этого года исполнилось 75 лет со дня образования подразделения.