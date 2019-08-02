Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 12:26 — ИА Регнум. В ходе проведения кадрового конкурса «Мой город — мои возможности» в Петербурге разработаны несколько проектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщил 2 августа председатель наблюдательного совета конкурса Дмитрий Ченцов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Я убежден, что если количество добрых дел, которые вы в порыве конкурсного отбора совершаете и совершали до этого, и они будут искренними и от сердца, уверен, что город ждет большое будущее. Потому что все проекты достойны самой позитивной оценки», — обратился Ченцов к конкурсантам.

Вместе с тем, уточнил Ченцов, десять проектов, которые отобрали члены наблюдательного совета, решено поощрить на финальном этапе конкурса.

«Мы уже выбрали. Как представитель врачебного сообщества, хочу сказать, что отдельное мое внимание было проекту в сфере здравоохранения. Есть однозначно несколько проектов, которые мы реализуем совместно с региональной общественной организации «Врачи Санкт-Петербурга». Они получат медийную и иную поддержку, равно как и другие, которые, точно знаю, поддерживает Общественная палата Санкт-Петербурга», — сказал Ченцов.

На конкурс подали заявки более 35 тыс. человек, в полуфинал попали около 400. По словам Ченцова, множество предложенных проектов были связаны с экологической безопасностью Петербурга, он отметил «тренд за чистоту».

Часть проектов в сфере здравоохранения были связаны с интеграцией детей с нарушениями развития в спортивную среду, с информированием родителей о важности своевременного выявлением симптомов детского рака.

«Для нас действительно крайне важно донести до родителя, что заниматься самолечением нельзя, не нужно игнорировать симптоматику, что доступны «чек-апы», профилактические медицинские осмотры и диспансеризация. Так вот команда ребят создала такой проект, который отвечает на возможные возражения уже родителей, например такие стандартные, как «само пройдет», «это ребенок». Создано это в формате видеоролика, который с сентября будет транслироваться на всех экранах в поликлиниках, в уличной сети, в маршрутках и так далее. Они создали горячую линию, по которой родители, увидев этот ролик, могут сразу позвонить», — объяснил Ченцов.

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Проект «Мой город — мои возможности» искал талантливых и перспективных руководителей. Участие в конкурсе могли принять граждане в возрасте от 20 до 55 лет с опытом управления. Было подано более 35 тыс. заявок. Поучаствовать решили руководители из 83 регионов России и 9 иностранных государств. Конкурс дает финалистам шанс войти в кадровый резерв Петербурга, стать участником программы наставничества, пройти стажировку в органах госвласти, МСУ и компаниях-партнерах.