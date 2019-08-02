Тюмень, 2 августа, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Сбербанк заинтересован в сохранении Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) и его уникального коллектива. Банкротство — это абсолютно законный инструмент, позволяющий предприятию решить свои проблемы в сложной финансовой ситуации, говорится в официальном заявлении основного кредитора АНПЗ, опубликованном на сайте завода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

«Сбербанк полностью поддерживает усилия генерального директора завода Максима Андриасова, направленные на нормализацию работы предприятия», — подчёркивается в заявлении Сбербанка.

После начала процедуры банкротства вводится запрет на выплаты по кредитам, исполнительным листам и другим накопившимся долгам. Это позволит новому менеджменту предприятия и кредиторам не только разобраться в причинах финансовых проблем, но и принять необходимые меры по стабилизации ситуации, считают в Сбербанке.

В финансово-кредитном учреждении напоминают, что ряд предприятий в России проходили процедуру банкротства без прекращения деятельности. Далее проходил ребрендинг, модернизация.

«Так, например, был сохранён уникальный коллектив и работающий бизнес предприятия «Автокран» в Ивановской области или завода «ИжАвто», — отмечают в Сбербанке.

Напомним, 18 мая Антипинский НПЗ подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о признании себя банкротом. Дело будет рассматриваться 8 августа. Основной кредитор в лице Сбербанка в счёт долга взял контрольный 80% пакет нефтеперерабатывающего завода. Затем эти акции были переданы совместному предприятию Сбербанка и фирмы Socar — ООО «Сокар Энергоресурс».

Антипинский НПЗ — это частный нефтеперерабатывающий завод, подключенный к магистральному нефтепроводу АК «Транснефть». Установленная мощность переработки завода превышает 9 млн тонн нефти в год. Располагается в промышленной зоне города Тюмени на юго-востоке вблизи посёлка Антипино.