Токио, 2 августа, 2019, 13:05 — ИА Регнум. Министерство образования, культуры, спорта и технологий Японии опубликовало результаты общенационального теста по английскому языку, проведенного среди учеников начальных и старших классов средних школ. В тесте приняли участие более 2 миллионов учеников из 29 405 государственных и частных школ по всей стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Японские школьники

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», тест по английскому языку, состоящий из разделов «письмо», «чтение» и «аудирование» был введен с этого года. По информации министерства, только 1,9% учащихся успешно справились с тестированием.

В результате был сделан вывод, что английский язык по-прежнему остается трудным для изучения среди японских школьников.