Приштина, Сербия, 2 августа, 2019, 13:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что продолжение диалога между Белградом и Приштиной не будет зависеть от того, пройдут ли в Косово выборы после отставки Харадиная — единственное, что имеет значение в этом разрезе — это пошлина.

Novreg.ru Ана Брнабич

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», Брнабич назвала недавние события политической жизни в Косово и Черногории фарсом:

«Это смешно, это какой-то фарс. Представьте себе, что сегодня я подам в отставку и в пятницу созову заседание правительства. Чем это может быть, если не фарсом?»

Брнабич прибавила, что Приштина постоянно использует в качестве аргумента в споре то, что она получила от Международного суда подтверждение права на объявление независимости.

«Ситуация, которая складывалась в пользу Приштины со 100% выигрышем для Сербии, закончилась и благодаря «Сербскому списку» (политическая организация косовских сербов) сербы в Косово объединились и стали сильнее», — заключила сербский премьер-министр.