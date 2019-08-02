Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 12:12 — ИА Регнум. Сразу после полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости в самом центре Петербурга началось торжественное прохождение ветеранов Воздушно-десантных войск и всех, кто имеет отношение к ВДВ или хочет поздравить десантников.

Дарья Драй ИА REGNUM Шествие в честь Дня ВДВ в Петербурге

Колонна движется от Дворцовой площади до Марсова поля по Миллионной улице, передает корреспондент ИА REGNUM. Во главе колонны идет военный оркестр, звучат военные и армейские песни, обстановка праздничная.

Движение транспорта по Миллионной улице перекрыто.

В 12:30 на Марсовом поле запланирована церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.

Добавим, что утром 2 августа на Серафимовском мемориальном кладбище прошел торжественно-траурный митинг и церемония возложения венков и цветов к мемориалу воинам-интернационалистам.

В нем приняли участие военнослужащие Воздушно-десантных войск, ветераны ВДВ, представители органов исполнительной и законодательной власти Санкт‑Петербурга, общественных организаций и жители города.