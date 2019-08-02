Москва, 2 августа, 2019, 12:06 — ИА Регнум. Минские соглашения изначально были составлены так, что были несовместимы с идеей монолитного украинства, считает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 2 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, который заявил, что отношение команды президента Украины Владимира Зеленского к выполнению Минских соглашений может стать препятствием для достижения мира в Донбассе.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Что касается Минских соглашений, то они изначально составлены так, что несовместимы с идеей монолитного украинства, не говоря уж о том, что они несовместимы с сохранением власти террористов над Украиной, — сказал Вассерман. — А террористы, хотя и безнадёжно проиграли на выборах, и президентских, и парламентских, не намерены уходить в сторону от власти. Соответственно нет шансов достичь мира не только у Зеленского, но и ни у кого из тех, кто будет продолжать курс на сохранение и утверждение старой польской лжи «Украина — не Россия». Чтобы ходить в чужих аэропортах по красным ковровым дорожкам, они готовы красить эти дорожки кровью своих соотечественников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведчука, «если команда Зеленского собирается демонстрировать свою приверженность Минским соглашениям только потому, что к ним привязаны санкции против России, то я думаю, что на пути к миру мы далеко не уйдём».