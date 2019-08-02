Пользователи лишены свободы выбора: как спасти отечественные приложения?
Москва, 2 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Генеральный директор Института развития интернета Сергей Петров 2 августа прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу создания списка отечественных приложений, которые смогут заменить иностранные аналоги. По его словам, такие проекты, «целесообразно поддержать на государственном уровне».
Сергей Петров рассказал, что процесс изучения 12 наиболее распространённых категорий интернет-приложений показал — в России есть «достойная альтернатива». По его словам, невостребованные категории (таких в рамках исследования оказалось три) «целесообразно поддержать на государственном уровне, а также способствовать популяризации отечественных разработок среди пользователей».
Петров также рассказал, что сам использует и российские, и иностранные сервисы. Так как телефоны продаются с предустановленными иностранными приложениями, «это лишает пользователя свободы выбора». Тем не менее, генеральный директор Института развития интернета отметил, что в условиях конкурентного рынка российские разработки востребованы у пользователей, что не может не радовать.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Институт развития интернета (ИРИ) опубликовал перечень российских аналогов популярным иностранным приложениям. Среди «успешных» категорий оказались: браузеры, почта, облака, карты, социальные сети, музыка, офисный пакет, антивирусы и цифровое ТВ. Среди «неуспешных»: видеохостинги, платежи и мессенджеры.