Москва, 2 августа, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Генеральный директор Института развития интернета Сергей Петров 2 августа прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу создания списка отечественных приложений, которые смогут заменить иностранные аналоги. По его словам, такие проекты, «целесообразно поддержать на государственном уровне».

Иван Шилов ИА REGNUM Приложения

Сергей Петров, генеральный директор Института развития интернета. «Наша страна всегда славилась своими технологическими разработками. У нас есть свои антивирусы, поисковики, геолокационные сервисы, социальные сети — и все они удерживают лидерство в своих сегментах в условиях свободной конкуренции».

Сергей Петров рассказал, что процесс изучения 12 наиболее распространённых категорий интернет-приложений показал — в России есть «достойная альтернатива». По его словам, невостребованные категории (таких в рамках исследования оказалось три) «целесообразно поддержать на государственном уровне, а также способствовать популяризации отечественных разработок среди пользователей».

Петров также рассказал, что сам использует и российские, и иностранные сервисы. Так как телефоны продаются с предустановленными иностранными приложениями, «это лишает пользователя свободы выбора». Тем не менее, генеральный директор Института развития интернета отметил, что в условиях конкурентного рынка российские разработки востребованы у пользователей, что не может не радовать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Институт развития интернета (ИРИ) опубликовал перечень российских аналогов популярным иностранным приложениям. Среди «успешных» категорий оказались: браузеры, почта, облака, карты, социальные сети, музыка, офисный пакет, антивирусы и цифровое ТВ. Среди «неуспешных»: видеохостинги, платежи и мессенджеры.