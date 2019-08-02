Москва, 2 августа, 2019, 11:44 — ИА Регнум. В Москве 2 августа ожидается плотный поток автомобилистов, выезжающих за город, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автомобильные пробки

«С 15:30 ждём плотный поток, выезжающих за город. Если будет дождь, то плотный поток станет ещё и медленным», — говорится в информации.

В ЦОДД напомнили, что 2 августа является пятничным летним днём и советуют перенести поездку на время, когда нет пиковой загруженности дорог — до 15:00 или после 19:30.