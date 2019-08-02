Владивосток, 2 августа, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Праздник ВДВ 2 августа начался с автопробега, который стартовал на острове Русский и закончился в Парке Победы во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

День ВДВ собрал все возрастные категории: в десантных тельняшках и голубых беретах суровые мужчины выслушали официальные речи. Затем играли различные музыкальные композиции с песнями на десантные темы.

Традиционно прошло возложение венков к памятнику погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах. На Спортивной набережной состоялись массовые гуляния.

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Как сообщало ИА REGNUM, в этот день традиционно проходят праздничные концерты и показательные выступления Воздушно-десантных войск. Люди в голубых беретах по собираются в парках, вспоминают боевых товарищей.