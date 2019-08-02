Новосибирск, 2 августа, 2019, 11:42 — ИА Регнум. В Новосибирске празднование Дня Воздушно-десантных войск в этом году было перенесено из Центрального парка на Михайловскую набережную, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

В праздничной программе — традиционные показательные выступления воинов-десантников, выставка техники и оружия времен Великой Отечественной войны, соревнования военно-патриотических клубов, концерт и многое другое.

Отметим, что до 2019 году День ВДВ отмечали в Центральном парке Новосибирска. Но сейчас там устанавливают сухой светомузыкальный фонтан, который городу подарил президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонтан в Центральном парке Новосибирска обещают установить к сентябрю.

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