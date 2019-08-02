Углич, Ярославская область, 2 августа, 2019, 11:40 — ИА Регнум. Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в УМВД по Ярославской области. Авария произошла 2 августа около 6 часов утра в Угличе. На Ярославском шоссе столкнулись «Шевроле Ланос» и автобус «ПАЗ». От удара легковой автомобиль загорелся. В больницу доставлены 4 человека. Это 37-летний водитель автобуса «ПАЗ» 1982 года рождения и три пассажира «Шевролле» — мужчина 1999 года рождения и двое несовершеннолетних — юноша 2001 года рождения и девушка 2002 года рождения. Всем пострадавшим потребовалась госпитализация.