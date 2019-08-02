Южно-Сахалинск, 2 августа, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Торжественный митинг, посвященный 89-йгодовщине образования воздушно-десантных войск России, прошёл 2 августа в Южно-Сахалинске у памятника Скорбящей матери на площади Славы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Sakhalin.gov.ru День ВДВ в Южно-Сахалинске

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Воинов-десантников поздравил от имени регионального правительства заместитель губернатора Сахалина Сергей Будкин:

«Большинство мальчишек мечтают надеть голубой берет. Десантные войска олицетворяют собой мужество и искреннюю любовь к Отечеству. День ВДВ — это праздник сильных людей, которыми по праву гордится Россия, тех, кто с риском для жизни выполняет служебный долг в стране и за её пределами. Поздравляю вас с праздником! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья!».

Десантников поздравил и командир 68-го армейского корпуса генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков.

На торжественном митинге курсанты сахалинского военно-спортивного клуба «Десантник» были переведены на 2 и 3 курс обучения. Ребята получили символ ВДВ — голубые береты, а затем дали торжественную присягу на верность Родине и воздушно-десантным войскам.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в России отмечают День ВДВ. Во всех регионах страны чествуют десантников, проходят торжественные митинги, концерты и праздничные богослужения.