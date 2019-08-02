Москва, 2 августа, 2019, 12:36 — ИА Регнум. Около 350 новых торговых точек по продаже арбузов и дынь появились в Москве с 2015 года по итогам городских аукционов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике.

anaterate Арбуз

Самое большое количество точек по продаже бахчевых культур, арендованных предпринимателями у города, находится в южной части Москвы. Так, за четыре года в ЮВАО были открыты 64 бахчевых развала, на юге и юго-западе столицы — по 58.

На западе столицы находится 45 торговых точек, замыкает пятерку — Восточный административный округ, где было открыто 29 городских бахчевых развалов за тот же период времени.

«По пять предпринимателей в среднем претендовали на аренду точки для продажи арбузов и дынь. Это анализ результатов торгов с 2015 года», — уточнил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.

Напомним, 3 августа в мире отмечают День арбуза. Традиционно на бахчевых развалах торговля разворачивается в первые дни августа. В Москве развалы откроются 3 августа, в первую субботу месяца. В Московской области — 1 августа.