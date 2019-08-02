Москва, 22 августа, 2017, 12:22 — ИА Регнум. На торговые площадки 22 августа вернулся интерес к риску. Фондовые индексы Азии преимущественно укрепились вслед за Уолл-стрит. Европа открылась в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, вчерашние страхи по поводу КНДР немного отступили, и инвесторы решили позволить себе покупки после просадки, но на рынках все равно прослеживается осторожность в преддверии ежегодного симпозиума в Джексон-Хоул.

«На волне внешнего оптимизма российские индексы открылись в плюсе. Дополнительную поддержку российскому рынку оказывает общее улучшение интереса к риску и возобновление роста цен на нефть после вчерашней фиксации прибыли», — сказал Мельников.

«Brent возобновила движение в сторону отметки $52, но пока демонстрирует ограниченный бычий импульс, ожидая сегодняшних данных Американского института нефти. Если релиз отразит ощутимое сокращение запасов черного золота, актив получит катализатор роста», — отметил эксперт.

«Рубль после вчерашней невнятной динамики возобновил рост при поддержке нефти и налогового периода. Доллар снова тестирует отметку 59 рублей, но для ее уверенного пробоя потребуются более уверенные позитивные сигналы со стороны рынка энергоносителей. Также потенциал укрепления российской валюты сдерживает возвращение спроса на доллар на международном валютном рынке», — считает Мельников.

«22 августа Штаты публикуют данные по ценам на жилье и деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Эти отчеты могут оказать локальное и непродолжительное влияние на поведение «американца», если, конечно, не отразят резкого ухудшения показателей», — полагает эксперт.

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