Компания Volkner представила дома на колесах стоимостью 1,5 млн евро
Берлин, 2 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkner представила модельный ряд автодомов, стоимость которых составляет порядка 1,5 млн евро (около 106 млн рублей). Об этом сообщается на портале SpeedMe.
Самая бюджетная модификация автодома — модель Volkner Perfection Relax стоит 850 тыс. евро (около 60 млн рублей). Внутри этой машины находится спальня с двухметровой кроватью, гостиная, ванная комната и кухня. Для увеличения внутреннего пространства автодома имеются выдвижные секции со стороны водителя.
Кроме того, в транспортном средстве имеется гараж для мотоциклов или компактных авто.
Версия автодома Volkner Performance S стоит 1,5 млн евро (106 млн рублей). За эти деньги покупатель получит дом на колёсах с гаражом, в который уже поместится более крупные автомобили — спорткар, наподобие Porsche 911 или BMW i8. Экстерьер этой версии отличается более роскошными материалами отделки.
Отметим, что обе модели автодома собираются вручную на шасси Volvo.
Напомним, компания Volkner занимается переоборудованием грузовиков в автодома уже 22 года. Среднее время создания одного автодома — около одного года.
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