Берлин, 2 августа, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Немецкая компания Volkner представила модельный ряд автодомов, стоимость которых составляет порядка 1,5 млн евро (около 106 млн рублей). Об этом сообщается на портале SpeedMe.

Speedme Дом на колесах от Volkner

Самая бюджетная модификация автодома — модель Volkner Perfection Relax стоит 850 тыс. евро (около 60 млн рублей). Внутри этой машины находится спальня с двухметровой кроватью, гостиная, ванная комната и кухня. Для увеличения внутреннего пространства автодома имеются выдвижные секции со стороны водителя.

Кроме того, в транспортном средстве имеется гараж для мотоциклов или компактных авто.

Версия автодома Volkner Performance S стоит 1,5 млн евро (106 млн рублей). За эти деньги покупатель получит дом на колёсах с гаражом, в который уже поместится более крупные автомобили — спорткар, наподобие Porsche 911 или BMW i8. Экстерьер этой версии отличается более роскошными материалами отделки.

Отметим, что обе модели автодома собираются вручную на шасси Volvo.

Напомним, компания Volkner занимается переоборудованием грузовиков в автодома уже 22 года. Среднее время создания одного автодома — около одного года.

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