Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 11:34 — ИА Регнум. Петербургу нужна новая управленческая команда, и в нее должны войти лучшие профессионалы. Об этом заявил врио губернатора Северной столицы Александр Беглов 2 августа на открытии полуфинала кадрового конкурса «Мой город — мои возможности», передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Беглов отметил, что время «быстро движется», и наступает «время перемен».

«Безусловно, конечно, для города необходимо подготовить новую управленческую команду», — сказал Беглов.

Он добавил, что город — это сложный механизм, и чиновнику нужно хорошо разбираться во всех отраслях, от здравоохранения до ЖКХ.

«Нет учебника или самоучителя, как стать хирургом или как стать пилотом. Так же и с исполнительной властью, тоже нужно учиться, учиться и учиться», — подчеркнул Беглов, пообещав помочь конкурсантам.

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Проект «Мой город — мои возможности» искал талантливых и перспективных руководителей. Участие в конкурсе могли принять граждане в возрасте от 20 до 55 лет с опытом управления. Было подано более 35 тыс. заявок. Поучаствовать решили руководители из 83 регионов России и девяти иностранных государств. Конкурс дает финалистам шанс войти в кадровый резерв Петербурга, стать участником программы наставничества, пройти стажировку в органах госвласти, МСУ и компаниях-партнерах.