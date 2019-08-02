Новосибирск, 2 августа, 2019, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирской области сегодня, 2 августа, прошло межрегиональное мероприятие «День поля — 2019». Участников поприветствовал губернатор региона Андрей Травников. Он осмотрел экспозицию, на которой были представлены опытные образцы посевов сельскохозяйственных культур и современная сельхозтехника. Впервые техника демонстрировалась непосредственно в работе.

Правительство Новосибирской области В Новосибирской области прошёл «День поля – 2019»

Глава области отметил, что с каждым годом «День поля» становится масштабнее, интереснее и полезнее.

«Агропромышленный комплекс Новосибирской области и всей страны за последние десятилетия пережил разные этапы, успешно выполнив задачу по обеспечению продовольственной безопасности. На повестке новая задача: увеличение объёмов производства и экспорта, повышение эффективности, для того чтобы быть конкурентоспособным на мировых рынках, — сказал он. — Сегодня мы концентрируем усилия, знания, возможности на выполнении этой новой, важной задачи».

Для её достижения, по словам Андрея Травникова, нужны не только ресурсы, но и знания, опыт. И «День поля» позволяет в полной мере решать эту задачу — на мероприятии сельхозпроизводители знакомятся с передовыми практиками ведения хозяйства.

Ключевая тема «Дня поля» в 2019 году — эффективные цифровые технологии.

На пленарном заседании «Цифровизация в АПК: инвестиции в конкурентоспособность» об их применении в агропромышленном комплексе рассказали учёные, разработчики технических новинок, представители передовых компаний в сфере диджитал-технологий, а также практики, уже внедрившие такие инновации в сельхозпроизводство.

По данным правительства Новосибирской области, число хозяйств, пользующихся теми или иными цифровыми технологиями, в регионе ежегодно растет. Так, системы точного земледелия, основанные на спутниковой навигации, вошли в технологический процесс целого ряда хозяйств. Отмечается, что использование инноваций позволяет повысить урожайность и снизить себестоимость производимой продукции за счёт гораздо более эффективного использования ресурсов — ГСМ, семян, средств защиты растений, удобрений.

Кроме того, в структуре парка сельскохозяйственной техники области около 12% единиц оснащено цифровыми системами.

С 2018 года внедрена информационная система «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Новосибирской области». Это позволило сократить более чем на месяц сроки доведения финансовых средств до сельхозпроизводителей за счёт перехода на цифровое взаимодействие получателей господдержки с министерством сельского хозяйства региона. С начала 2019 года сельхозпроизводителям региона из консолидированного бюджета в качестве поддержка выделено 1,8 млрд рублей.

В текущем году внедрен механизм подписания соглашений о предоставлении субсидий сельхозпроизводителям электронной подписью удаленно. В электронном виде уже заключено 862 соглашения (86% от общего количества заключенных соглашений). За первую половину 2019 года в электронном виде подано 1926 заявлений, из них 1743 — с электронной подписью (90,4%).

Отметим, что в рамках «Дня Поля» подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и ООО «Клаас Восток». Одна из задач, которая будет решаться совместно, — обеспечение организаций агропромышленного комплекса региона сельскохозяйственной техникой.

Напомним, «День поля» — это крупнейшая региональная демонстрационная площадка современных сельскохозяйственных технологий, селекционных достижений и передовой сельхозтехники. Праздник отмечается более десяти лет. Впервые он состоялся в 2008 году.