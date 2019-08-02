Санкт-Петербург, 2 августа, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Чиновники и госслужащие должны быть, в первую очередь, добрыми и открытыми, чтобы достойно служить людям. Об этом заявил 2 августа врио губернатора Петербурга Александр Беглов, выступая на церемонии открытия полуфинала конкурса «Мой город — мои возможности», передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов

Почти 400 участников, стремящихся попасть в кадровый резерв Смольного, услышали от Беглова, что им следует быть открытыми, честными, «а самое главное — добрыми».

«Потому что власть — она для людей, а не люди для власти», — сказал Александр Беглов. Он подчеркнул, что это — одно из основных правил для тех, кто хочет посвятить свою жизнь служению в исполнительной, законодательной или муниципальной власти.

«Это одно из главных условий: быть добрым, быть открытым, быть компетентным», — подчеркнул врио губернатора.

Проект «Мой город — мои возможности» искал талантливых и перспективных руководителей. Участие в конкурсе могли принять граждане в возрасте от 20 до 55 лет с опытом управления. Было подано более 35 тыс. заявок. Поучаствовать решили руководители из 83 регионов России и 9 иностранных государств. Конкурс дает финалистам шанс войти в кадровый резерв Петербурга, стать участником программы наставничества, пройти стажировку в органах госвласти, МСУ и компаниях-партнерах.