Томск, 2 августа, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Единый номер вызова экстренных служб — «112» — официально запущен ещё в пяти муниципалитетах Томской области — в Кожевниковском, Колпашевском, Парабельском, Шегарском районах и в городском округе Стрежевой. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, по состоянию на 2 августа охват жителей региона, которым доступен номер «112», составляет около 84%.

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Власти обещают, что в оставшихся 12 муниципалитетах необходимая инфраструктура появится до конца 2019 года.

Напомним, в Томской области первые центры обработки вызовов заработали в 2018 году.