Москва, 2 августа, 2019, 11:13 — ИА Регнум. С жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга согласны 61% жителей Москвы. Среди жителей России одобряют действия московских властей 69%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Правоохранители работают

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Согласны с решением Мосгоризбиркома отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения закона о митингах, 54%. Не согласны 29% опрошенных.

Знали об акции протеста в Москве 27 июля 2019 года 83% москвичей и 59% жителей РФ. 58% и 39% соответственно считают, что акция протеста была несогласованной.

Опрос проведен июля 29 2019 года среди 800 жителей Москвы и среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля внесистемная оппозиция пыталась провести митинг в центре Москвы у здания мэрии. Правоохранительные органы не допустили протестующих к мэрии. Были задержаны более 1,3 тыс. человек.

Подробности: Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа на проспекте Сахарова