Киев, 2 августа, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Мэр столицы Украины Виталий Кличко считает, что его положение начинает походить на положение «английской королевы». По словам градоначальника, в своём городе он фактически не имеет исполнительной власти.

Gov.ua Виталий Кличко

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«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится «английской королевой, — заявил «РБК Украина» Кличко. — Просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?»

Кличко пояснил, что, лишившись статуса главы горадминистрации, он потеряет влияние на бюджет Киева, а также потеряет возможность реализовывать проекты, с которыми шёл на выборы. По словам мэра столицы Украины, это абсурд.

«Такого нет ни в одном цивилизованном городе мира», — отметил Кличко, добавив, что намерен отстаивать право на законодательную и исполнительную власть для мэра.

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Кличко: «Меня уволить с должности не может ни один президент»

Напомним, Виталий Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, а с 25 июля 2014 года — должность главы городской администрации. В 2018 году подавляющее большинство жителей украинской столицы посчитали неудовлетворительной работу киевской администрации и лично мэра Виталия Кличко. «Провальной» деятельность Клично на посту градоначальника назвали 95% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2019 года глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан направил в правительство Украины требование об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с занимаемой должности. В качестве оснований для отставки указывается то, что со сменой главы страны нужно менять чиновников и мэров.