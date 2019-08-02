Ставрополь, 2 августа, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Карту из видеорегистратора автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Ставропольском крае, изучают полицейские. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю, рассматривается версия вины водителя грузовика.

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Как уточнили в полиции, предположительно, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся.

Изначально в числе версий называлась усталость водителя автобуса. Однако, как установлено, водителей автобуса было двое, и они сменили друг друга за час до трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, столкновение автобуса с пассажирами и грузового автомобиля произошло около 02:30 2 августа на 420 километре автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь. Автобус следовал из Волгограда. В результате погибли пять человек, 15 находятся в больнице, в том числе пятеро — в крайне тяжелом состоянии.