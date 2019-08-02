Вашингтон, 2 августа, 2019, 11:08 — ИА Регнум. Украина стала тренировочным полигоном для неонацистов со всего мира, сказано в материале американского издания Vice News, опубликованном 31 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нация

По данным издания, после начала гражданской войны на Украине в страну потянулись неонацисты со всей Европы, Северной и Южной Америки и даже из Австралии. Их привлекает, прежде всего, возможность получить боевой опыт, а также установить полезные связи.

«Это похоже на чашку Петри для фашизма… и у них есть серьёзные намерения помочь остальной части Европы вернуть наши законные земли», — приводят журналисты слова норвежского неонациста Йоахима Фурхольма.

По данным издания, важную роль в данном процессе играет неонацистский полк «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в который стремятся попасть иностранные добровольцы. Журналисты приводят высказывание секретаря данной организации Елены Семеняки, которая назвала «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «маленьким государством в государстве».

Отметим, что публикация возмутила министерство иностранных дел Украины. Чиновники обратили внимание не на содержание материала, а на его заголовок, в котором война на Украине была названа гражданской.

1 августа посол Украины в Эстонии Марьяна Беца на своей странице в социальной сети Twitter обратилась к изданию, заявив, что на Украине нет никакой гражданской войны, якобы происходящее в Донбассе является «российской агрессией».

Позже журналисты убрали слово «гражданская» из заголовка, оставив словосочетание «украинская война».

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