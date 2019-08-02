Обзор СМИ Автономной Республики Крым за 4 - 10 декабря

"Эстафета 65-летия Великой Победы над немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне началась! 65 лет исполнилось с того дня, как в декабре 1941-го года были остановлены, а потом разгромлены под Москвой отборные части вермахта. Отсюда Красная армия , позднее переименованная в Советскую, в трудных боях, ценою многих миллионов жизней советских людей начала освобождение городов Советского Союза (а потом и всей Европы!) от фашистских поработителей. И мы еще не раз вспомним эту дату по случаю 65-летия освобождения очередного города от коричневой чумы 20 века. Нет забвения Подвигу, в котором участвовала каждая семья", - эти слова в газете "Русский репортер" могли бы стать эпиграфом к целой серии публикаций, помещенных на минувшей неделе в печатных СМИ Крыма, где тема борьбы с германским фашизмом, преломляется сквозь призму украинской и крымской истории, в которой есть и мрачные страницы.

"Настало время разбирать исторические "завалы", - считает кандидат философских наук, историк, политолог, генеральный директор Республиканского краеведческого музея Андрей Мальгин, автор статьи "Руководство партизанским движением Крыма в 1941-42 гг. и "татарский вопрос", опубликованной в № 14 журнала "Историческое наследие Крыма" за текущий год. Эта научная публикация в настоящее время перепечатывается частями в газете " Крымская правда ". "Тема коллаборационизма вообще и в особенности в среде крымских татар в период оккупации Крыма немецко-румынскими войсками в 1941- 1944 годах до сих пор является чрезвычайно болезненной. Обвинение в массовом сотрудничестве с немецко-фашистскими захватчиками, послужившее обоснованием для принудительного выселения всех крымских татар с территории полуострова, было снято в 1967 году как огульное. Тем не менее, пересмотра проблемы в советской исторической литературе не произошло. В советской (и не только в советской) литературе о Второй мировой войне прочно укоренилось представление о том, что "массовое сотрудничество" крымских татар с оккупантами имело место, что, в частности, отразилось на трагической истории партизанского движения в Крыму, которому пришлось вести борьбу с фашистами фактически в условиях противодействия местного татарского населения", - пишет ученый ("КП" от 5 декабря). И хотя он заметил, что "пока ещё мы вынуждены констатировать острый недостаток обоснованных данных о роли крымских татар (а также представителей других народов) в движении сопротивления в Крыму, равно как и в коллаборационистских организациях", цитирует ряд фактов и документов. Так, историк сообщает, что в отличие от других мест партизанские отряды формировались тщательно еще до прихода оккупантов на полуостров. Однако советские органы не могли предусмотреть следующего: "... исключительно важным фактором, осложнившим деятельность партизан, стало внезапно проявившееся и непрогнозированное ранее отношение определённой части местного населения к оккупантам, это касалось не только отдельных лиц, но целых групп". В частности, генерал-лейтенант Эрих фон Манштейн, группировка которого в составе 11-й немецкой и 3-й румынской армии захватила Крым, в своих воспоминаниях, как цитируется в газете "Крымская правда" от 6 декабря ("Татарский вопрос" в годы оккупации"), отмечал следующее: "Татары сразу же встали на нашу сторону. Они видели в нас своих освободителей от большевистского ига, тем более, что мы уважали их религиозные обычаи. Ко мне прибыла татарская депутация, принёсшая фрукты и красивые ткани ручной работы для освободителя татар "Адольфа эфенди". Такие дружественные встречи имели место по всему Крыму, например, командир (затем боец) Судакского партизанского отряда Э.Юсуфов в своём донесении сообщал: "При оккупации немецкой армией Крыма, в частности, Судакского района, по данным разведки, в деревнях: Ай-Серез, Ворон, Шелен, Кутлак, в особенности в Отузах, со стороны большинства населения была организована специальная встреча немцам. Встреча совершалась букетами винограда, угощением фруктами, вином. В это число деревень можно отнести и деревню Капсихор...".

В то же время, как говорит историк, "дружескому отношению в борьбе с противником" фашистам помогало "то обстоятельство, что зона непосредственной дислокации партизанских отрядов находилась на территории Алуштинского, Балаклавского, Бахчисарайского, Зуйского, Карасубазарского, Куйбышевского, Старокрымского, Судакского, Ялтинского и части Симферопольского районов, где как раз и была сосредоточена основная часть крымско-татарского населения. Со своей стороны, германское командование предприняло оперативные меры для того, чтобы расположить крымских татар к сотрудничеству. В одном из первых приказов Манштейна после вступления частей его армии в Крым говорилось: "Всем задействованным войскам против партизан ещё раз довести до каждого, что в этом деле важна помощь гражданского населения, особенно татар и мусульман, ненавидящих русских". Как пишет Мальгин, опираясь на архивные документы, "вскоре при помощи немецкого военного руководства активисты коллаборационистского движения развернули деятельность по формированию органов национального самоуправления, вовлекая в неё всё более широкие слои населения".

Далеко не все на Украине выступают против реабилитации Украинской повстанческой армии (УПА), не все считают доказанными факты пособничества УПА немецким фашистам. Так, у еженедельной большого формата крымско-татарской газеты, издаваемой Госкомитетом по делам национальностей и миграции Украины, "Голос Крыма" - свой взгляд на события Великой Отечественной и на ее героев. В публикации от 8 декабря под заголовком "Доброжелательность и национальное бессмертие" говорится: "Всем известно, что Украинская повстанческая армия (УПА) воевала на два фронта - против фашистов и против "советов"... Фашисты старательно выполняли приказы командования по очистке территории от украинских партизан, действовали жестко, решительно, но известны случаи, когда они проявляли сочувствие в отношении местных жителей. Бывший повстанец Андрей Бобюк вспоминал, как немцы, убив в бою командира УПА, которого он знал по псевдониму батько Котляревский, не сняли с него ни фуражки с украинским гербом, ни новых сапог". И тут газета восхищается: "Нацизм нацизмом, но европейская культура даже у эсэсовцев не успела выветриться. Пришли как-то немцы жечь село Быхов Любешовского района Волынской области. Дело в том, что в ближайших лесах действовали повстанцы Бульбы-Боровца, а село было их опорным пунктом. Подошли, окружили село, но... жечь передумали. <...> Эсэсовцы убедились, что в селе живут не бандиты, а порядочные люди, ценящие свободу, но не испытывающие ненависти к немцам. Это и решило участь Быхова". После описания миротворчества "нацизма нацизмом" автор переходит к размышлениям: "Вы думаете, почему западные украинцы сейчас больше тяготеют к Европе, а не к России? Просто они думают, вспоминают, анализируют". Есть у газеты и более заметные размышления: "Наши уже знают: видишь, татарскую шапку или гордое, смуглое лицо - это свои. С этим можно рискнуть говорить по-украински. А вот лицо с ярко выраженной славянской внешностью с большой долей вероятности может принадлежать шовинисту и хаму".

В редакторской колонке "В зеркале недели" правительственная газета " Крымская газета " от 9 декабря удивляется: "Кто-то из сатириков назвал одно из государств СНГ "страной непуганых идиотов". Казалось бы, можно возмутиться: о ком это он? Хотя чего обижаться? Где еще такое возможно, когда одного из уважаемых политиков соседнего государства - Константина Затулина - бесцеремонно объявляют персоной нон грата в Украине за наличие собственного мнения, а потом ему же, въехавшему в эту самую Украину по разовому пропуску, здесь вручают высшую общественную награду страны из рук украинского первого вице-премьера?! Извиняемся за "революционеров"? - иронично спрашивает газета.

Газета "Первая крымская" от 8/14 декабря в публикации "Серп, молот, свастика" сообщает, что сторонники фашистской партии и СС подняли голову и в других местах: "Правительство Эстонии направило на обсуждение в Рийги-когу (законодательный орган страны) законопроект, который предусматривает уголовное наказание за использование и распространение разжигающих рознь символов оккупационных режимов", в том числе символики Советского Союза и Коммунистической партии.

"В математике существует понятие "подмножество" - это часть множества. Из подмножеств людей, связанных или расколотых идеологией, состоит и наше общество. Люди, принадлежащие разным группам, установили памятники тем историческим деятелям или событиям, кого они за что-то уважают или чью память хотят увековечить. Объекты поклонения этих человеческих подмножеств не совпадают. И тогда жертвами несовпадения становятся сами памятники", - так объясняет газета "Крым.ru" от 6 декабря очередное осквернение Памятного знака советским гражданам, павшим от рук националистов ОУН-УПА, установленного на Советской площади в Симферополе. "Вандалы залили камень красной краской", - сообщила подробность газета в публикации "Скверна в сквере".

В публикации на историко-патриотическую тему под заголовком "Князь Лобанов-Ростовский: "Я ответил французам, что они не пришли друзьями... Малоизвестные страницы Крымской войны" газета " Крымское время " от 7 декабря провела параллель от того подвига русской армии у Геническа к подвигу в Великой Отечественной войне: "...Полтора века назад русские витязи не дали коварному врагу хотя бы на день прервать людские и материальные потоки в сторону сражающегося Севастополя. Не прошли немецко-фашистские захватчики в Крым у Геническа и в годы Великой Отечественной. Прочитать об этом можно в дневниках писателя-фронтовика Константина Симонова. Есть и немой свидетель тех событий - корабельная пушка. Ее доставили из Севастополя и вовремя в 1941 году установили на холме, что высится на 7-м километре Арабатской стрелки. Пушка из Севастополя сохранилась и стала памятником - самым почитаемым в Геническе. Рядом в память о погибших героях Великой Отечественной строится величественный храм. Памятникам воинам Крымской (Восточной) и Великой Отечественной войн стоять почти рядом".

Газета "Первая крымская" от 8/14 декабря в сообщении "Симферопольские школьники сделали учительницу актрисой, а одноклассника - негром" в одной главке - "Студенты за реализм" - рассказала, что севастопольские студенты взялись за огромное дело - сняли многосерийный фильм о событиях Великой Отечественной в родном городе. О Севастополе было снято множество художественных и документальных фильмов, теперь появится еще один - пятичасовой - о жизни города во время немецкой оккупации, пишет газета. "Снимались студенты Черноморского филиала МГУ и члены военно-исторических клубов, - рассказывает Юрий Мишин из севастопольского Клуба любителей истории Отечества. - Наши ребята играли и немецких, и советских солдат, а один из них даже получил главную роль - молодого подпольщика". В корреспонденции говорится, что у главных героев есть исторические прототипы: например, подпольщица Нелли Велиева, а также Лидия Ревякина, жена руководителя Сопротивления, именем которого названа улица в Севастополе. "И актеры, и режиссер считали, что картина должна быть очень реалистичной - для этого энтузиасты раскапывали залежи вещей на бабушкиных чердаках, пытаясь найти довоенные, подолгу беседовали со старушками о том, как они одевались и причесывались в то время, выслушивали воспоминания о голодных и страшных годах оккупации. Даже гримировались актеры... настоящей кровью, решив, что разные заменители придадут недостоверность образам их героев. Специально для этого на съемки сцен пыток прибыл врач, нацедивший необходимое количество крови у всех поклонников реализма. Фильм первыми увидят севастопольцы, премьера состоится через полгода, в День Победы, который всегда в этом городе - особый праздник", - говорится в корреспонденции.