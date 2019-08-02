Челябинск, 2 августа, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В Челябинской области торжественно вручён 250-тысячный материнский сертификат. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

Юбилейный сертификат получила семья Котляровых. В мае у них родился второй ребёнок — мальчик, и семья подала документы на маткапитал.

Также без подарка не осталась многодетная семья Наумовых, которая ранее пополнилась тройняшками. Ей подарили четырёхкомнатную квартиру в экологичном районе Челябинска.