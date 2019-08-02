Москва, 2 августа, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Прежняя позиция Евросоюза в отношении Великобритании по вопросу Brexit была очень наглой, так как евробюрократы чувствовали неготовность Лондона пойти на жёсткий сценарий выхода Соединённого Королевства из ЕС. Однако теперь британский премьер-министр Борис Джонсон демонстрирует Брюсселю свою готовность к выходу без соглашения. Об этом 2 августа корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий, комментируя новость о том, что Минфин Великобритании выделил дополнительные 2,1 млрд фунтов на подготовку в жёсткому Brexit.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Жёсткий Brexit стал основой переговорной стратегии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, — сказал Кагарлицкий. — Он учитывает возможность жёсткого Brexit. Возникает ситуация, когда ЕС может получить сдачи, — рассказал эксперт. — Насколько это будет адекватный ответ — неочевидно. Борис Джонсон тоже хочет соглашения по Brexit, но он понимает, что хорошего соглашения он не получит».

Ещё одной проблемой, по словам Кагарлицкого, является вопрос сухопутной границы между Ольстером и Республикой Ирландия. Как почеркнул эксперт, если эта проблема будет решена, то препятствий для Brexit не будет.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам главы британского Минфина Саджида Джаида, его ведомство выделило 2,1 миллиарда фунтов на подготовку к выходу страны из Евросоюза без соглашения. Предполагается, что эти средства направят на усиление таможенных границ, а также на разработку новых правил приёма товаров из стран Европейского союза.