Чебоксары, 2 августа, 2019, 10:53 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии стартовала реконструкция участка на федеральной трассе М-7 Волга, который примыкает к западному подъезду Чебоксар. Всего будет обновлено 6 км дороги, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Иван Шилов ИА REGNUM Дорога

В рамках запланированных работ шестикилометровый участок трассы в Чебоксарском районе (км 637 — км 643) будет расширен до четырех полос. Для распределения транспортных потоков на участке примыкания дороги к «Западному подъезду к г. Чебоксары» (км 638) построят транспортную развязку протяженностью 2,63 км. Для безопасного поворота в деревни Яуши, Крикакасы и поселок Вознесенское предусмотрено строительство двух одноуровневых развязок с исключением левоповоротных съездов. Два надземных пешеходных перехода построят возле деревень Яуши и села Хыркасы.

Стоимость реконструкции оценивается в 2,5 млрд рублей. Обновлённую трассу планируется сдать в 2023 году.

Напомним, в Чувашии в 2019 году в нормативное состояние приведёт ещё 27% дорог федеральной сети. Среди дорожных проектов особое внимание уделено строительству эстакады к мосту через Суру и реконструкции участка трассы в Чебоксарском районе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии начали реконструировать 17-километровый участок федеральной трассы от границы Чувашии до деревни Исаково Зеленодольского района. Работы планируется завершить в 2022 году, на это предусмотрено более 5 млрд рублей.

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