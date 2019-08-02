Рязань, 2 августа, 2019, 10:53 — ИА Регнум. Двухпалубный теплоход «Сергей Образцов» до 19 августа не будет перевозить пассажиров по реке Ока. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, судно пришлось вывести из эксплуатации из-за сложной гидрологической обстановки — Ока сильно обмелела.

Дмитрий Калашников Река Ока

Сложности начались ещё в июне: в районе Акишинского переката в 12 км от Касимова «Сергей Образцов» сел на мель. Теплоход не смог продолжать движение вниз по Оке и спустя двое суток простоя отправился в обратную сторону. Впоследствии несколько рейсов прошли в запланированном режиме. А в июле судно опять не прошло по маршруту — туристов доставляли до конечных точек круиза автобусами из Рязани. Руководство приняло решение вывести судно из работы.

По расписанию до конца навигации «Образцов» должен совершить ещё 13 рейсов — до Коломны, Константиново, Рязани и Мурома, и завершить свою работу 29 сентября.